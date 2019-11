Lill Sverresdatter Larsen valt til ny leiar i Sjukepleiarforbundet

innenriks

Valkomiteen vraka både forbundsleiar, nestleiar og 2. nestleiar i innstillinga si føre valet av nytt forbundsstyre under NSFs landsmøte denne veka.

Til leiarposisjonen innstilte komiteen Lill Sverresdatter Larsen (40) frå Tromsø. Torsdag formiddag vart ho vald til leiar, ifølgje fagbladet Sykepleien.

Tromsøværingen som er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, har varsla ei retningsendring og eit taktskifte i organisasjonen.

Sitjande leiar Eli Gunhild By må tre av. Ho tiltredde som leiar i 2011 og har sete i to periodar. Også By stilte seg tilgjengeleg for leiarvervet, men vart ikkje vald.

Totalt stilte fem kandidatar til leiarvervet i NSF. Resten av kandidatane var Solveig Kopperstad Bratseth, Line Orlund, Liv Heidi Brattås og Gjertrud Krokaa.

