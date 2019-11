Nav melde trygdesvindel for 5 millionar kroner feilaktig til politiet i fjor

innenriks

Etaten jobbar på spreng med å få oversikt over dei feilaktige trygdesvindelsakene og kan no seie noko meir om omfanget.

– Per i dag ser det ut til at det i 2018 vart meldt 24 personar for utanlandsopphald med sjukepengar, pleiepengar eller AAP fór i overkant av 5 millionar kroner, seier direktør Ole Johan Heir i Nav kontroll til NTB.

Fleire saker

I første omgang er det slått fast at brukarar som har tatt med seg sjukepengar, AAP og pleiepengar til andre EØS-land etter 2012, ikkje har brote lova.

I 2019 melde Nav kontroll seks slike saker til politiet. Den siste meldinga vart levert 23. april.

På dette tidspunktet hadde Nav endra praksisen sin når det gjeld kortare opphald i EØS-land, men ikkje på lengre opphald.

Går ein fleire år tilbake i tid, er omfanget større.

– Nav har i perioden 2012–2018 meldt i overkant av 100 saker til politiet knytte til utanlandsopphald som gjeld sjukepengar, AAP og pleiepengar, opplyser Heir.

Lagt bort

Det er allereie kjent at minst 48 av sakene som er melde til politiet i denne perioden, har enda med feilaktige domfellingar.

Domstolane jobbar no for fullt med å leite etter fleire saker og har allereie meldt inn ytterlegare 30 dommar som kan vere feilaktige.

– Har Nav trekt tilbake desse meldingane?

– Når ei melding er send til politiet, er det formelt politiet som eig saka. Det er òg dei som må vurdere om ho skal forfølgjast, blir utsett, eller skal leggast bort. No har Riksadvokaten gitt beskjed om å legge alle sakene knytte til utanlandsopphald i EØS, bort, og det er naturleg nok det vi held oss til.

Kan vekse

Parallelt med gjennomgangen av saker frå etter 2012 som handlar om sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar, har Riksadvokaten bedt om å få avklart om feiltolkinga av lova òg gjeld fleire trygdeytingar og lenger tilbake i tid. Dermed kan skandalen vekse endå meir i omfang.

Heir opplyser at Nav sidan 2012 har meldt omkring 270 saker til politiet for utanlandsopphald i EØS på andre stønadsområde.

– I alt 72 melde saker frå 2018 gjeld utanlandsopphald i EØS. Meldt beløp for desse var i underkant av 16 millionar kroner. Tala gjeld alle stønadsområde, seier direktøren i Nav kontroll.

