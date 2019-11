Toginnstillingar etter at godstog spora av i Bergen

innenriks

Brannvesenet i Bergen melde om hendinga klokka 04.00 natt til torsdag. Ingen skal har vorte skadde i hendinga.

– Som følgje av avsporinga er det to lastekonteinarar som har velta, og som no sperrar spora. Hendinga medfører at det blir stans i all trafikk inntil vidare, seier operasjonsleiar Tatiana Knappen i Vest politidistrikt til TV 2.

Tog innstilte

Vy opplyser at strekninga Bergen – Arna er stengt for togtrafikk og at alle tog i området blir innstilte.

– Det blir sett opp alternativ transport på strekninga. Det køyrer allereie drosjer mellom Bergen og Arna, og det blir sett opp bussar, seier pressevakt Gina Scholz i Vy til NTB.

– Innstillingane rammar i første omgang alle som skal med lokaltog, og alle som skal til Voss, Myrdal og med det første toga til Oslo klokka 8.30, seier Scholz.

Vy ber passasjerar om å berekne ekstra tid.

Politiet opplyser at all straum til jernbana er kopla frå, og at annan togtrafikk ikkje kan passere før opprydding er utført. Det er venta at avsporinga vil skape problem for trafikkavviklinga torsdag morgon.

Operasjonsleiar Knappen seier til avisa at politiet opprettar sak på forholdet og ser på det som ei arbeidsulykke.

Havarikommisjonen undersøker

Avsporinga skal ha skjedd i den 7.670 meter lange Ulrikstunnelen i nærleiken av Bergen stasjon. Selskapet CargoNet opplyser at det var eitt av toga deira som spora av med nest bakarste vogn.

– Dette medfører at vi ikkje får køyrt tog inn eller ut til godsterminalen vår i Bergen, skriv selskapet i ei oppdatering.

Det er ikkje kjent kva som er årsaka til avsporinga. Havarikommisjonen er venta å starte arbeidd torsdag morgon.

– Det blir ikkje gjort noko før Havarikommisjonen er ferdig. Arbeidet deira starta torsdag morgon og fram til då er åstaden frosen. Deretter startar oppryddingsarbeidet, seier Knappen til NTB.

Ho seier politiet ikkje kjenner innhaldet i konteinarane.

(©NPK)