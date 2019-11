Like stor del av befolkninga på uføretrygd som førre kvartal

innenriks

Sjølv om prosentdelen på 10,2 prosent er uendra etter tredje kvartal, er det no 2.000 fleire som får uføretrygd enn i andre kvartal.

Ved utgangen av september var det i alt 348.800 mottakarar.

Tre firedelar av desse fekk arbeidsavklaringspengar før dei gjekk over på uføretrygd, opplyser Nav. I alle aldersgrupper mellom 30 og 67 år er det fleire kvinner enn menn. For første gong er det i år like mange kvinner som menn i gruppa 25 til 29 år.

Nye prognosar tyder på at til saman 351.500 vil få denne trygda ved slutten av året. I 2020 ventar Nav ein svakare vekst og reknar med rundt 360.000 mottakarar ved utgangen av 2020.

(©NPK)