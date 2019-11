Regjeringa strammar grepet om fordelinga av statlege arbeidsplassar

innenriks

Retningslinjene for lokalisering av statlege arbeidsplassar og tenester vart endra gjennom eit vedtak i statsråd fredag.

– Vi må unngå at enkeltstader blir ramma urettkommen hardt når statlege arbeidsplassar blir flytta eller blir lagde ned, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Retningslinjene skal bidra til ei god fordeling av statlege arbeidsplassar i alle delar av landet.

Frå no av skal alle lokaliseringsavgjerder bli løfta opp på politisk nivå og bli tatt av det ansvarlege departementet. Målet er at lokaliseringsavgjerder ikkje skal gå «under radaren».

Ved reorganiseringar i staten skal ulike vedtak om lokalisering sjåast i samanheng for å redusere dei samla negative verknadene for enkeltkommunar. Departementa skal òg vurdere om statlege verksemder og oppgåver kan flyttast ut av Oslo, eller ut av sentrale kommunar i Oslo-området, når statlege etatar er under reorganisering.

