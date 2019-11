Regjeringas granskarar av Nav-skandalen er klare

innenriks

– Dette uavhengige utvalet skal snu kvar stein og setje flaumlyset på. Vi må få vite korleis dette kunne gå gale i starten, korleis det kunne gå så lang tid før feilen vart oppdaga og korleis vi kan unngå at dette skjer igjen, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Forutan Finn Arnesen, skal utvalet bestå av:

* Karin Fløistad, advokat, Oslo

* Jens Edvind Andreassen Skoghøy, professor, Tromsø

* Hanne Jendal, avdelingsdirektør, Oslo

* Kristin Bugge Midthjell, advokat, Trondheim

* Per Sanderud, Board Director, London

* Barbro Wærnes, brukarombod, Fredrikstad

Eit utkast for samansetninga av gruppa vart leken torsdag, men det er éi endring frå då: nemleg at Barbro Wærnes er med i utvalet i staden for Magnar Sortåsløkken.

(©NPK)