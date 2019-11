SIAN-leiar dømt til fengsel for hatytringar

innenriks

Også nestleiar Fanny Bråten i den islamfiendtlege organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) stod tiltalt for fleire brot på den såkalla rasismeparagrafen, men ho vart frikjent i Oslo tingrett, skriv Filter Nyheter.

Dei to stod tiltalt for mellom anna å ha omtalt muslimar som «notoriske seksualpredatorar» som «voldtar i epidemisk omfang» i SIAN-brosjyrar som vart delt ut i Oslo i fjor sommar.

Ikkje verna av ytringsfridommen

I dommen heiter det at «(…) enkeltutsagnet som er inntatt i tiltalen, sett i sammenheng med brosjyren for øvrig, må anses som en grov integritetskrenkelse av muslimer og islam, og innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd.»

Retten konkluderer med at utsegna ikkje er verna av ytringsfridommen, og at ho derfor er straffbar.

Fanny Bråten vart frifunnen for ytringane i flygebladet fordi retten meiner det ikkje vart bevist at ho kjente innhaldet i dei eller at ho sjølv distribuerte akkurat dette innhaldet. Ho var òg tiltalt for ein appell ho halde føre Stortinget i september i fjor, men retten tvilte seg fram til at ho ikkje skal dømmast for denne.

Frifunne for appell

«Appellen retter seg ikke like direkte mot muslimer og islam, i tillegg til at den er mer rettet mot politikere og Stortinget. Meningsinnholdet i appellen er etter rettens syn ikke veldig tydelig og det kreves noe refleksjon hos tilhøreren. Slik retten ser det skiller appellen seg en del fra sammenlignbare saker i rettspraksis», heiter det i dommen.

Aktor la i retten ned påstand om 30 dagar i fengsel utan vilkår for Thorsen og 45 dagar i fengsel utan vilkår for Bråten. Både Thorsen og Bråten stod tiltalt for innhaldet i fleire brosjyrar som vart delt ut på mellom anna Stovner og Vestli i Oslo i juli i fjor.

(©NPK)