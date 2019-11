Sjøforsvaret og Marinen vil styrke opplæringa etter Helge Ingstad-ulykka

innenriks

– Ulykker som denne skal ikkje skje, og vi må bli betre, seier Sjøforsvarets sjef, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, under ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Havarikommisjonen la tidlegare fredag fram rapporten sin om kva som skjedde då fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS for nøyaktig éit år sidan.

I rapporten fekk Sjøforsvaret kritikk på ei rekke punkt. Sjøforsvaret mangla mellom anna kompetansekrav til instruktørane, og vaktsjefen på fregatten, som hadde fått instruktøransvar, hadde for lite kunnskap og erfaring.

Under pressekonferansen gav både Stensønes og marinesjef Rune Andersen uttrykk for at dei no vil styrke opplæringa av personalet.

– Marinen har starta arbeidet med erfaringslæring i god tid før rapporten var ferdig, og det er stort samsvar mellom dei funna og tilrådingar som kommisjonen kjem med i dag og det arbeidet vi allereie har starta, seier Andersen.

