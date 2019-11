Vedum vil bruke knapp milliard på kutt i straumavgifta

innenriks

Vedum kritiserer regjeringa for å ha auka elavgifta med meir enn 36 prosent sidan 2013. I det alternative statsbudsjettet for 2020 bruker Senterpartiet derfor 900 millionar kroner på å senke avgifta med 1 øre per kilowattime.

– For det første handlar dette om at viss vi skal ha ein kraftkrevjande industri, er låg straumpris eit viktig konkurransefortrinn. For det andre bur vi i eit kaldt og mørkt land, der det er riktig at straumprisen ikkje er for høg, seier Vedum til NTB.

– Ein må bruke straum òg til oppvarming, i kombinasjon med andre ting, seier han.

Sp legg fram det alternative budsjettet sitt 19. november.

Auka kraftig

Samtidig varslar Vedum hardkøyr om straumprisar i spørjetimen i Stortinget kommande onsdag.

«Strømprisen i Norge har økt kraftig de siste årene og er rekordhøy. Frp har med ansvar for Olje- og energidepartementet ønsket dyrere strøm», skriv Sp-leiaren.

«Onsdag denne uka fikk folk i Norge en påminnelse om at også dette kan bli en dyr vinter, da strømprisen økte hele 77,4 prosent. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre for å senke strømprisen og vil statsråden nå stoppe utbyggingen NorthConnect-kabelen?» vil han vite.

Den mykje omtalte utanlandskabelen vil ifølgje Vedum gi auka straumprisar i Noreg. Sp-leiaren meiner dessutan at avgiftspolitikken til regjeringa i realiteten rammar folk med låge inntekter.

– Regjeringa har bevisst auka avgiftsnivået litt for folk for å få inn pengar. Men dette er urettferdig og rammar mykje hardare éin som har låg inntekt enn éin som har høg inntekt, seier han.

– Sp-styre ville gitt høgare prisar

Framstegspartiets energipolitiske talsperson Terje Halleland synest likevel ikkje stadig endring av elavgifta basert på kortsiktige skifte i straumprisen er nokon god idé.

– Frp er opptatt av føreseielege vilkår, låge prisar og stabil energitilgang for norske forbrukarar og industri. Derfor reduserte vi elavgifta for 2019, og derfor meiner vi det er ein god idé at vi kan importere kraft frå utlandet når vi har underskot på energi her heime, seier han til NTB.

– At eit proteksjonistisk Sp motset seg energisikkerheita utanlandskablane gir oss, bør bekymre alle som er opptatt av forsyningssikkerheita til forsvar, sjukehus og beredskap, både i byar og i distrikta, seier Halleland.

Stortingspolitikaren meiner kraftprisane ville vore langt høgare dersom Sp fekk bestemme.

– NVE har tidlegare analysert ein situasjon utan utanlandssamand med nabolanda våre. Konklusjonen deira var at kraftprisane ville ha vorte pressa oppover fordi kraftprodusentane måtte ha spart på vatnet gjennom vinteren.

