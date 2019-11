Ap kuttar støtte til dyre elbilar, pensjonssparing og helseforsikring

innenriks

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre og nestleiar Hadia Tajik la måndag fram det alternative statsbudsjettet til partiet for 2020.

Dei ønsker ei omlegging av skattepolitikken slik at dei med inntekt over 750.000 kroner skal betale meir. Dei som er tener mindre, vil få uendra skatt eller skattelette.

– Dei som har mest, dei som har dei sterkaste skuldrene, må rekne med å betale meir til fellesskapet, seier Støre.

Av ein total auke på 9,7 milliardar kroner, blir 5,8 milliardar kroner henta frå grupper med høgast inntekt og formue. 5,3 milliardar blir tatte ved å jekke opp formuesskatten.

Vrir på avgifter

Støre viser til fleire grep som er retta mot dei med best råd. Arbeidarpartiet vil mellom anna:

* Fjerne frådrag for individuell pensjonssparing (IPS)

* Innføre omsetningsavgift på private helseforsikringar

* Sette tak for momsfritak på elbilar som kostar meir enn 600.000

Samtidig ønsker partiet å reversere nokon av kutta til regjeringa, som støtte til barnebriller, tannregulering og reduksjon i arbeidsavklaringspengar. Makspris i barnehage skal ned og fagforeiningsfrådrag skal opp.

– Vi seier klart ifrå. Den politikken den sitjande regjeringa har ført i sju år, kan ikkje vi rette opp på eitt budsjett. Men vi har ein klar kurs, med eit klart frampeik mot 2021, seier Støre.

Frp: Rammar småbedrifter og pensjonistar

Framstegspartiet meiner fleire av dei foreslåtte endringane vil treffe vanlege folk.

– Dei fleste som betaler formuesskatt er faktisk ikkje superrike, mange er ganske vanlege småbedriftseigarar som har formuen bunde opp i maskiner, bygningar og produksjonsutstyr. Dette er rett og slett næringsfiendtleg, seier finanspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad.

Samtidig er det mange heilt vanlege pensjonistar som sit på moderate formuar, typisk i form av bustad og sparepengar, som må plukke opp ein stor del av denne skatterekninga òg, seier han.

– Det er ikkje noko Arbeidarpartiet er betre på enn å bruke pengane til folket. Dei klarer ikkje å prioritere sjølv, så dei ber deg opne lommeboka di, seier Høgres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim.

Nordsjøplan

For tredje gong inneheld Arbeidarpartiets alternative budsjett ein klimarekneskap. Støre understreka at alle saker som Ap fremmar internt, no skal innehalde ei klimavurdering. Gjennom budsjettet viser dei korleis Noreg kan kutte 45 prosent i ikkje-kvotepliktig sektor fram mot 2030, ifølgje Støre.

– Vi koplar klima og næringspolitikk tettar saman. Dei må trekke saman i sterkare grad enn i dag, seier han.

Ifølgje Støre inneheld budsjettforslaget særleg to frampeik som vil bli politisk stadig viktigare utover på 2020-talet. Det eine er forslaget om ein Nordsjø-plan, og det andre handlar om kompetansereform for å få fleire i arbeid.

Til saman 10 millionar kroner ønsker Arbeidarpartiet å setje av til utviklinga av ein Nordsjø-plan.

– Vi meiner det er viktig å sjå tiltaka i Nordsjøen i samanheng: Olje og gass-sektoren, utbygging av havvind, krav til supplyskip og utsleppsfri flåte. I dag kjem teknologien kvar for seg, men vi ønsker å samle det i éin plan for å sjå på verkemidla samla, seier Støre.

Regjeringa har varsla at ho vil legge fram ei ny perspektivmelding neste år. Støre meiner ein avgjerande del vil handle om korleis ein skal sørge for å få fleire nordmenn inn i arbeid og sikre kompetanseheving. Det må innførast som ein rett i arbeidslivet at folk får oppdatering og kompetanseheving i møte med nye teknologiske endringar, meiner han.

Venstre: Lureri og symbolpolitikk

Venstre kallar klimarekneskapen for lureri og nordsjøplanen for symbolpolitikk. Dei har sett av 10 millionar kroner for at nokre byråkratar skal sitje og pønske på fullskala utbygging av CCS (karbonfangst og -lagring), meiner Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

– Dersom ein faktisk skal bygge dette, må ein nok slenge på minst tre 0-ar til, seier han.

