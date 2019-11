Regjeringa står fast på at Y-blokka skal rivast

innenriks

Kommunalminister Monica Mæland (H) meiner det ikkje har komme nokon nye moment som tilseier ei ny vurdering av rivinga av Y-blokka, sjølv om Fylkesmannen i Oslo og Viken måndag innstendig bad henne om dette.

I ein skriftleg kommentar viser Mæland berre til den juridiske vurderinga frå Fylkesmannen: at rivingsvedtaket er i tråd med den statlege reguleringsplanen og lovleg.

– Eg er glad for at Fylkesmannen stadfestar at rivevedtaket er gyldig, og at vi no kan gå vidare i arbeidet med å byggje eit ope, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan vere stolte av, seier Mæland i ein skriftleg kommentar til NTB.

Mæland viser til at fleirtalet på Stortinget i juni slutta seg til planane.

– Det er overraskande at statsråden i det heile ikkje reflekterer over så sterke utsegner som dei som kom frå Fylkesmannen, og at det blir avvist så kontant, seier president Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), til NTB.

Mange klager

NAL, Oslo arkitektforeining og Fortidsminneforeningen hadde klaga på vedtaket til Oslo kommune, som tillèt riving av blokka. Det same hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgivar for Unesco.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland kunne ikkje anna enn å konstatere at ho ikkje har høve til å overprøve avgjerda til regjeringa, men skriv i konklusjonen:

«Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillèt riving, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/ regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivinga.»

Ho viser til innvendingane frå Riksantikvaren, Byantikvaren og andre arkitektur- og kulturminnemiljø, som peikar på at bygget representerer arkitektur-, kunst- og kulturminneverdiar.

Den einaste moglegheita til å overprøve vedtaket, er å gå til domstolen eller Sivilombodsmannen, ifølgje vedtaket.

Til Sivilombodsmannen?

Fortidsminneforeininga vil no be Sivilombodsmannen vurdere saka, opplyser generalsekretær Ola Fjeldheim.

Også Arkitektforbundet vurderer å ta saka til domstolen eller Sivilombodsmannen og har engasjert advokat Helge Skogseth Berg. Han meiner rivinga kan vere i strid med internasjonale konvensjonar, som står over norsk lov. Det er FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar han viser til.

– Viss konvensjonen gir Y-blokka vern, vil ikkje vedtaket om riving vere lovleg, seier advokat Helge Skogseth Berg i Lynx Advokatfirma.

– I vedtaket er lovlegheita av rivinga berre vurdert etter den statlege reguleringsplanen. Det er ikkje teke stilling til om konvensjonen har noko å seie for sjølve vedtaket, noko som kan vere ein lovbruksfeil av same typen som det vi nyleg har sett i Nav-saka, seier Berg til NTB.

Han opplyser at han sendt har sendt eit krav om utsett iverksetjing av rivingsvedtaket, men at Fylkesmannen ikkje har teke stilling til dette. Advokaten til Arkitektforbundet vil gi Svarstad Haugland ei påminning om kravet.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg seier at det ikkje er sett nokon dato for når rivinga skal starte. Det er Veidekke som har fått oppdraget.

Picasso-kunst

Rivinga av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget inneheld fleire verk av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er ein integrert del av fasaden. Det er bestemt at verket skal takast vare på og bli ein del av det nye regjeringskvartalet, sjølv om resten av bygget blir rive.

Blant argumenta for riving har vore at regjeringskvartalet ikkje kan byggjast over Ring 1, som går i tunnel under delar av Y-blokka.