Ventetida aukar for norske pasientar

I det andre tertialet av året måtte pasientane i snitt vente i 60 dagar, skriv P4 om tala. Auken utgjer to dagar samanlikna med same periode i fjor.

I somatisk sektor var ventetida 61 dagar, ein auke på to dagar frå i fjor.

– Det er eit uttrykk for at det er veldig knapt i sjukehussektoren, at det er veldig trong økonomi og dermed aukar ventetida, seier nestleiar i Stortingets helse- og omsorgskomité, Sps Kjersti Toppe.

Det er pasientane ved Helse vest som ventar lengst, medan pasientane i Helse Midt-Noreg har kortast ventetid.

Totalt vart 1,6 millionar pasientar behandla på somatiske sjukehus dei første åtte månadene i 2019. Dette var ein auke på 0,8 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen skriv i ein e-post til NTB at helsekøane er redusert med 60.000 og at ventetidene har gått ned 13 dagar sidan den blå regjeringa vart vald inn i 2013.

– Eg registrerer at Sp vil fjerne folks moglegheit til å velje sjukehus sjølv og ordninga med at vi betaler sjukehusa ut frå kor mange pasientar dei behandlar. Dette er dei to grepa som har fått helsekøane ned og Frp vil åtvare sterkt mot konsekvensane av Sps politikk som vil gi auka ventetider og lengre helsekøar, skriv ho.

