Lilleborg AS blir undersøkt av konkurransetilsynet

innenriks

I ei børsmelding frå Orkla kjem det fram at Konkurransetilsynet mistenker at Lilleborg AS har brote konkurranselova.

Dei mistenker ifølgje pressemeldinga at selskapet har brote innkjøpsvilkåra mellom leverandørar og daglegvarekjedene.

Tysdag gjennomførte Konkurransetilsynet ein razzia hos Lilleborg.

I ei pressemelding stadfestar Konkurransetilsynet at dei gjennomførte ein umeldt kontroll hos Lilleborg for å sikre bevis.

– Hensikta med bevissikringa er å få stadfesta eller avkrefta mistanke om brot på konkurranselova, skriv avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet i ei pressemelding.

Berrefjord vil ikkje kommentere saka utover det.

Lilleborg AS er eigd av Orkla, og står bak varemerke som mellom anna Jif, Omo og Zalo.

Orkla skriv i børsmeldinga at Lilleborg samarbeider med Konkurransetilsynet for å sørge for ei effektiv gjennomføring av undersøkinga.

(©NPK)