Rapporten viser òg at årsaka til motorstansen var at tankane med smørjingsolje vart halde på eit for lågt nivå. Då skipet vart utsett for mykje rørsle i dei høge bølgjene 23. mars i år fekk ikkje dieselgeneratorane nok olje inn, noko som gjorde at motorane stansa.

Motorstansen utløyste ein stor redningsoperasjon, og gjennom kvelden og natt til 24. mars vart 470 personar evakuerte med helikopter.