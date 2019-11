Nedgang på Oslo Børs

innenriks

Equinor-aksjen fall med 1,6 prosent. Deretter følgde DNB (-2,4 prosent) på lista over dei mest omsette selskapa. Vidare på omsetningslista låg Telenor, som heldt seg på staden kvil, Mowi, som gjekk opp 0,09 prosent, og Norsk Hydro som hadde ein nedgang på 0,3 prosent.

Energisektoren fall nesten 1 prosent. Også sjømatsektoren fall og enda med ein nedgang på 0,5 prosent. Shippingsektoren gjekk opp 0,2 prosent.

Både dei viktigaste europeiske, amerikanske og asiatiske børsane gjekk ned onsdag etter at USAs president Donald Trump trua med auka tollsatsar på kinesiske varer.

Kina og USA har prøvd å einast om ein mellombels avtale og få ein slutt på handelskrigen mellom dei to landa. Seint tysdag sa Trump at ein avtale kunne komme på plass snart, men at han var klar til å auke tollsatsane kraftig om det ikkje skjedde.

Både den tonegivande Standard & Poor's 500-indeksen, den industritunga Dow Jones og teknologiindeksen Nasdaq fall etter Trumps utsegner. Dei hadde henta seg inn i 17-tida onsdag, norsk tid. S&P 500 hadde då stige 0,02 prosent, Nasdaq falle 0,08 prosent og Dow Jones hadde falle med 0,04 prosent.

I Europa var det nedgang onsdag ettermiddag. DAX 30 i Frankfurt fall 0,4 prosent, FTSE 100 i London fall 0,3 prosent, medan CAC 40 i Paris enda med ein nedgang på 0,2 prosent.

I Japan fall Nikkei 0,9 prosent, medan Hang Seng i Hongkong fall med 1,8 prosent.

Oljeprisen steig onsdag. Eit fat nordsjøolje vart omsett for 62,5 dollar onsdag ettermiddag, ein oppgang på 50 cent.

(©NPK)