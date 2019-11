Bombegruppa har undersøkt eksplosiv i Sola

innenriks

Beredskapsressursar frå den nasjonale bombetenesta kom til huset i 12-tida torsdag. Dei har funne og undersøkt sprengstoffet, skriv Stavanger Aftenblad.

– Sprengstoffet er av ein slik art at det kan fraktast bort for destruksjon, seier politiadvokat Sundas Arshad i Rogaland politidistrikt.

Bombegruppa vil gjere vidare undersøkingar i bustaden på Skadberg i Sola.

Ein mann i 20-åra er sikta for ulovleg omgang med eksplosiv. Han sit i arrest og vil bli framstilt for varetektsfengsling fredag, opplyser politiadvokaten.

Funnet av eksplosiva vart gjort i samband med ei husransaking etter at mannen vart mistenkt for å køyre i ruspåverka tilstand. Dette er andre gongen på kort tid at mannen blir sikta for oppbevaring av sprengstoff.

Mannen vart arrestert og sikta for å ha lagra sprengstoff på same adressa i april i år. Då fann politiet store mengder dynamitt og kunstgjødsel i bustaden. Saka er framleis under etterforsking.

