Hauglie må svare om brilleutgifter innan 1. mars

innenriks

Det krev dei fire regjeringspartia på Stortinget i avtalen om statsbudsjettet for 2020.

– Fleirtalet peikar på at innføringa av satsar gjeld frå 1. mars 2020 og forventar at regjeringa i god tid innan det trer i kraft, sørger for at retningslinjene òg fangar opp at barn med særskilde behov får dekt nødvendige utgifter til briller, heiter det i avtalen.

Regjeringa set i 2020-budsjettet eit tak på barnebriller på 1.200 kroner for ordinære briller og 2.400 kroner for ekstratilpassa briller. Tiltaket vil gi ei innsparing på 122 millionar kroner.

– Fleirtalet er opptatt av at barn som blir kvalifisert for denne ordninga, skal sikrast formålstenlege briller, og at ressursane i fellesskapet blir godt nytta, skriv regjeringspartia.

Forslaget frå regjeringa til nye takstar fekk kritikk, ikkje berre frå opposisjonen, men også frå Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja. Den offentlege motstanden hans mot forslaget vakte irritasjon internt i regjeringa.

– Eg er veldig glad for at vi fann ei god løysing på dette, seier Raja til NTB torsdag.

No blir det varsla ein gjennomgang av praktiseringa av ordninga, og regjeringa skal vurdere om det er behov for å gjere endringar i retningslinjene.

– Dette betyr i klare ord at alle barn med spesielle behov no får dekt utgiftene, seier Raja.

(©NPK)