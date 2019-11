Oljefondet stenger ute tryggingsselskap på grunn av risiko for brot på menneskerettar

innenriks

Avgjerda i hovudstyret i Noregs Bank er tatt på bakgrunn av ei tilråding frå Etikkrådet. Noregs Bank meiner det er uakseptabel risiko for at selskapet medverkar til eller sjølv er ansvarleg for grove eller systematiske krenkingar av menneskerettane.

G4S er eit britisk tryggingsselskap med verksemd i over 90 land. Etikkrådet har vurdert verksemda i Qatar og Dei sameinte arabiske emirata, der selskapet har mange migrantarbeidarar.

Undersøkingane frå Etikkrådet viser at arbeidarane har måtta betale rekrutteringsavgifter for å få jobb i selskapet, og at mange har tatt opp lån for å kunne betale.

– Når arbeidarane kjem til Gulfen, må dei bruke mykje av lønna si for å betale ned gjelda, og dei har derfor lita moglegheit til å forlate arbeidet. Mange fekk òg langt lågare lønn enn det som var avtalt, og i Emiratane inndrog selskapet passet til arbeidarane, heiter det i tilrådinga frå Etikkrådet.

Undersøkingane frå rådet avdekte òg lange arbeidsdagar, manglande overtidsbetaling og tilfelle av trakassering.

