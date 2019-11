Professorar kritiserte lakseskatt – opplyste ikkje at dei var sponsa av næringa

innenriks

Det tre professorane Bård Midsund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har samtidig som dei har uttalt seg negativt om konsekvensane av innretninga på ein mogleg lakseskatt, leidd eit prosjekt betalt av Forskingsfinansieringa til fiskeri- og havbruksnæringa (FHF), skriv E24.

Prosjektet, som var å forske på verknadene av grunnrenteskatt i oppdrettsnæringa og å spreie kunnskapen, er støtta med 3,3 millionar FHF-kroner. FHF er 100 prosent finansiert av sjømatnæringa.

Professor Ragnar Tveterås avviser at støtta frå FHF har farga konklusjonane deira og seier at dei framover vil sørge for å opplyse endå tydelegare om finansiering.

– Vi er ikkje kjøpte og betalte. Vi skriv kronikkar på grunnlag av forskinga vår, men eg forstår at nokon meiner dette burde vorte opplyst, seier Tveterås til E24.

Også Petter Osmundsen erkjenner at dei kunne ha vore betre på å opplyse om bindingar og finansiering, medan Bård Misund ikkje ønsker å gi ytterlegare kommentarar.

Dekan Ola Kvaløy ved handelshøgskulen ved UiS, som er leiar for avdelinga forskarane er tilknytt, seier han har full tillit til professorane og understrekar at finansieringa av prosjektet ikkje bevisst har vorte halde skjult.

(©NPK)