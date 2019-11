Stabilt talet på bønder i Noreg, men talet på sauer og kyr går ned

innenriks

Samla er det 39.185 føretak som har søkt om produksjonstilskot i 2019, viser førebelse tal. Dette er små endringar samanlikna med i fjor.

– Reduksjonen frå i fjor er på 467 føretak, og det betyr ein nedgang på to prosent. Fristen for å søke produksjonstilskot gjekk ut 29. oktober, så tala vi har no, er baserte på det søkarane har oppgitt. Tala kan endrast noko under saksbehandlinga, men dei førebelse tala viser likevel det store bildet, seier Jørn Rolfsen, administrerande direktør i Landbruksdirektoratet.

Nedgang i jordbruksareal

Tala viser òg at det totale jordbruksarealet som er i drift i Noreg, har gått ned med rundt 40.000 dekar samanlikna med 2018.

– Dette er opplysningane til søkarane. Vi veit av erfaring at det vil komme inn noko meir areal som er i drift i samband med dispensasjons- og saksbehandling av søknader, seier Rolfsen.

Færre mjølkekyr og sauer

Samtidig som talet på aktive bønder har halde seg nokolunde stabilt sidan i fjor, viser den førebelse oversikta at talet på mjølkekyr i 2019 har gått ned med nesten 9.000 samanlikna med endelege tal for 2018.

Det førebelse talet for ammekyr i 2019 er nesten 1.600 høgare enn i 2018, og elles storfe har talet gått ned med rundt 10.600 samanlikna med 2018.

Dei førebelse tala frå Landbruksdirektoratet viser òg at talet på sau og lam som vart sleppte på utmarksbeite, har gått ned med høvesvis 49.000 og 46.000 samanlikna med 2018. Det er likevel mogleg å etterregistrere dyr som er sanka frå utmarksbeite fram til 10. januar. Dermed kan dei endelege tala bli høgare, påpeikar direktoratet i ei pressemelding.

(©NPK)