Statsministeren kritisk til lakseskattutvalet

innenriks

Det går fram av utsegner statsministeren gir til Klassekampen.

Fleirtalet i utvalet – økonomane og akademikarane – meiner oppdrettarane bør betale grunnrenteskatt, fordi dei tener milliardar på ein eksklusiv og ofte gratis tilgang til havressursane i fellesskapet. Oppdrettsnæringa har åtvara om utflagging og meiner ho vil få større konkurranse frå oppdrett i andre land.

– For det første er det nokon viktige ting dette utvalet ikkje tar innover seg og som byrjar å skje med snøggtogfart, seier Solberg til avisa, og utdjupar:

– Det er landbaserte løysingar. Ulike bitar. Vi har verken eit godt nok konsesjonssystem eller alt mogleg sånt.

Solberg trur teknologiutviklinga vil føre til at ein må sjå skattespørsmålet i eit anna lys i framtida. Ho stiller òg spørsmål ved i kva grad overskota til oppdrettsnæringa er knytt til grunnrente, eit omgrep som viser til ekstra høg avkasting på grunn av tilgang til avgrensa naturressursar.

– Eg trur ikkje alle har fått lese rapporten like grundig enno. Men eg kan garantere at vi tar opp teknologiutvikling i rapporten og også det at den er i endring, seier utvalsmedlem og professor Linda Nøstbakken ved Noregs handelshøgskole til Klassekampen.

Fleirtalet i utvalet har sagt at grunnrenteskatten berre skal slå inn når bedrifta går med overskot.

(©NPK)