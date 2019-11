500 gater og vegar i Noreg har fått nye namn

innenriks

Bakgrunnen for endringane er at ingen gater eller vegar skal ha same namn i ein og same kommune, skriv P4.

Per oktober er 500 vegnamn endra, medan 41 namn er oppe til behandling i kommunane rundt omkring.

– Det vil vere nokre få vegar som ikkje rekk å få nye namn før årsskiftet, seier prosjektmedarbeidar Inger Margrethe Kristiansen i Kartverket.

Namneendringane er gjort i totalt 109 kommunar, som skal bli 43 kommunar etter kommunesamanslåingane som gjeld frå 1. januar 2020.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er blant kommunane som blir slått saman. Rundt 70 namn i den nye kommunen måtte skriftast ut.

Sidan i fjor haust har òg rundt 3.500 fylkesvegar her i landet fått nytt vegnummer. Når omlegginga er fullført, skal alle riks- og fylkesvegar ha unike nummer. Målet er å unngå at ein får to eller fleire fylkesvegar med same nummer i samband med fylkessamanslåingane

