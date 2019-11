Equinor kjøper inspeksjonstenester for 3,5 milliardar kroner

innenriks

Rammeavtalane, som blir tildelte Aker Solution, Axess, Oceaneering Asset Integrity og IKM Operations, vil gjelde frå årsskiftet, opplyser Equinor.

Avtalane har ein fast periode på seks år, og dessutan to opsjonar på fire år. Prosjektet sysselset 300 til 400 personar årleg, ifølgje Equinor. Innkjøpsdirektør Peggy Krantz-Underland i Equinor seier at avtalane gjer det meir føreseieleg både for Equinor og leverandørane.

– Dei legg til rette for eit sterkt langsiktig samarbeid der vi kan ta i bruk nye teknologiar, forbetre oss kontinuerleg og oppnå større tryggleik og verdiskaping for alle partar, seier ho.

Tenestene blir brukte for å avdekke og forbetre svekkingar på olje- og gassanlegg på land og på sokkelen for å unngå alvorlege skadar.

– Vi tar allereie i bruk avanserte ultralydmetodar for å redusere bruken av stråling frå radiografi. Det er teknologiar som har komme langt og som vi forventar skal utvikle seg endå meir. I tillegg er det spennande å sjå at dronar no går frå å vere eit nisjeprodukt til å bli standardleveransar innan desse tenestene, seier Krantz-Underland.

