Etterretningssjefen: – Svært glad for at Frode Berg er benåda

– Eg er svært glad for at Frode Berg no er benåda etter å ha fått ein alvorleg spiondom mot seg, seier Lunde via talspersonen sin, Ann-Kristin Bjergene, til NTB.

Bjergene vil ikkje svare på spørsmål om E-tenesta no kan stadfeste at Berg var på oppdrag for dei i Russland.

16. april i år vart Berg funne skuldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. Han vart benåda som ein del av ein utvekslingsavtale mellom Russland og Litauen fredag denne veka.

– Kynisk og nesten aktlaust

Ifølgje dommen sende eller overleverte Berg pengar til ein russisk kontakt i samband med innsamling av hemmelegstempla materiale i Russland, ifølgje NRK. Russisk påtalemakt understreka under rettssaka at Berg var tiltalt for å ha skaffa seg hemmelegstempla opplysningar om russiske atomubåtar.

Berg har innrømt at han som pensjonist har tatt på seg fleire oppdrag for norsk etterretningsteneste, men han har hevda at det dreidde seg om rein kurerverksemd og ikkje aktiv innsamling av informasjon.

Fleire har vore kritisk til korleis Etterretningstenesta har handtert saka.

I boka «En uvanleg spion» skriv TV 2-journalist Øystein Bogen at planen med å sende «ein norsk pensjonist inn i fiendeland uten diplomatisk dekke» ser ut til å vere eit spøkelse frå den kalde krigen.

– Det var risikofylt, nesten aktlaust i utføring og kynisk på grensa til det desperate, skriv han.

Forventar oppvask

I boka si «En god nordmann» refererer vennen til Berg, journalisten Trine Hamran, eit intervju med advokat Novikov, som ikkje trur nordmannen kunne gått gjennom noka form for opplæring.

– Grunnen til det var at Frode hadde verka så forvirra den første tida etter arrestasjonen. Dessutan hadde han innrømt ein heil del detaljar i dei første avhøyra. Dette ville ein trena spion aldri ha gjort, meinte Novikov, ifølgje boka.

Han konkluderer med at Berg ikkje kunne vere nokon «reell spion».

Den norske etterretningstenesta har ikkje ønskt å kommentere kritikken.

Tidlegare redaktør Harald Stanghelle skriv i ein kommentar i Aftenposten onsdag at viss noko av dette er i nærleiken av sanninga, så er det eit politisk ansvar at det blir ein grundig oppvask i E-tenesta.

– Forsvarets etterretningsteneste vart lurt trill rundt av dei russiske overmennene sine (...).Skal Noreg først drive med spionasje på russisk jord, må vi vere betre enn Berg-saka tyder på at vi er. For det er mykje ved denne saka som inviterer til undring, skriv Stanghelle.