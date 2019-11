Frode Berg fri etter nesten to år i fengsel

innenriks

Detaljane rundt Bergs tilbakekomst til Noreg er førebels ikkje kjent, men både kona hans Anita og dotter Christina var fredag i Oslo.

– Vi er glade og letta, seier Anita Berg til NTB.

Ho har ikkje snakka med ektemannen på éin månad.

Overleveringa skjedde etter at dei siste bitane i ein spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen fall på plass.

Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes har reist til Litauen.

– Han kom for kort tid sidan over grensa frå Kaliningrad. Eg er i Litauen og ventar på å møte han snart, seier Risnes.

Ifølgje ei pressemelding frå Statsministerens kontor vart den pensjonerte norske grenseinspektøren overlevert til ambassaden i hovudstaden Vilnius i Litauen fredag klokka 11. Berg vil komme heim til Noreg og gjenforeinast med familien sin, heiter det.

Solberg takkar Litauen

– Vi er glade for at Frode Berg no kjem heim til Noreg, som ein fri mann. Eg vil takke litauiske styresmakter for samarbeidet og for den innsatsen dei har gjort for å få Berg fri, seier statsminister Erna Solberg (H) i pressemeldinga.

Berre minutt tidlegare heldt litauiske styresmakter ein pressekonferanse der dei stadfesta at nordmannen var ein del av spionutvekslinga. Fredag benåda presidenten i Litauen dei to spionasjedømte russarane Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko, som deretter vart utveksla med Berg og to spionasjedømte litauarar i russisk fangenskap.

Både Solberg og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil kommentere saka ytterlegare seinare fredag.

– Tida i fengsel har vore ei stor belastning for Frode Berg og hans næraste. Vi er glade for at han no kan gjenforeinast med familien sin. Vi har arbeidd systematisk for å få Frode Berg heim heilt frå han vart arrestert, seier Søreide.

«Alvorleg spiondom»

Berg har sete fengsla i Moskva sidan desember 2017. Han vart i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

– Eg er svært glad for at Frode Berg no er benåda etter å ha fått ein alvorleg spiondom mot seg, seier etterretningssjef Morten Haga Lunde via talspersonen sin, Ann-Kristin Bjergene, til NTB.

Bjergene vil ikkje svare på spørsmål om E-tenesta no kan stadfeste at Berg var på oppdrag for dei i Russland.

Pliktar ikkje å forklare seg

Kva som vil skje når Berg kjem til Noreg, er førebels uklart. E-tenesta vil truleg vere svært interessert i å høyre Bergs versjon av kva som skjedde då han vart arrestert under eit besøk i Moskva i desember 2017, og ikkje minst kva han har fortalt til russisk etterretning.

Men Berg har inga plikt til å forklare seg, ifølgje etterretningsekspert Ola Kaldager.

– Når Frode Berg kjem til Noreg, er han ein fri mann. Han er ikkje forplikta til å snakke med E-tenesta dersom han sjølv ikkje ønsker det, seier Kaldager til NTB.

Han påpeikar at E-tenesta ikkje har makt til å arrestere og derfor ikkje har noka moglegheit til å tvinge Berg til å fortelje. E-tenesta har tidlegare vorte skulda for å ha sendt ein norsk agent på eit risikooppdrag han ikkje var førebudd på.

– Heile denne saka er ein skandale, seier Kaldager.

