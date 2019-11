Frode Berg klar til å reise heim

innenriks

Nesten to år i russisk fangenskap er dermed over.

Overleveringa skjedde etter at dei siste bitane i ein spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen fall på plass.

Ifølgje ei pressemelding frå Statsministerens kontor vart Frode Berg overlevert til ambassaden i Vilnius fredag klokka 11. Berg kan komme heim til Noreg og møte familien sin igjen, heiter det.

Solberg takkar Litauen

– Vi er glade for at Frode Berg no kjem heim til Noreg som ein fri mann. Eg vil takke dei litauiske styresmaktene for samarbeidet og for den innsatsen dei har gjort for å få Berg fri, seier statsminister Erna Solberg (H) i pressemeldinga.

Like før kunngjeringa heldt Litauens president Gitanas Nauseda ein pressekonferanse der han stadfesta at nordmannen var ein del av spionbytet. Fredag benåda presidenten dei to spiondømde russarane Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.

Den pensjonerte norske grenseinspektøren Frode Berg (64) har sete fengsla i Moskva sidan desember 2017. Han vart i april i år dømd til 14 års fengsel for spionasje.

– Noregshistorie

Øystein Hansen i støttegruppa til Frode Berg var tidlegare fredag spent på utviklinga i saka.

– Dette er spennande timar og dagar. Det er noregshistorie, dette her, seier Hansen til NTB.

Detaljane om når og korleis Berg kjem til Noreg, er førebels ikkje kjent, men både kona og dottera hans var fredag i Oslo.

Den norske advokaten til Frode Berg, Brynjulf Risnes, har reist til Litauen.

– Han kom for kort tid sidan over grensa frå Kaliningrad. Eg er i Litauen og ventar på å møte han snart, seier Risnes.

Pliktar ikkje å forklare seg

Kva som vil skje når Berg kjem til Noreg, er førebels uklart. E-tenesta vil truleg vere svært interessert i å høyre Bergs versjon av kva som skjedde då han vart arrestert under eit besøk i Moskva i desember 2017, og ikkje minst kva han har fortalt til den russiske etterretninga.

Men Berg har inga plikt til å forklare seg, ifølgje etterretningsekspert Ola Kaldager.

– Når Frode Berg kjem til Noreg, er han ein fri mann. Han er ikkje forplikta til å snakke med E-tenesta om han sjølv ikkje ønskjer det, seier Kaldager til NTB.

– Skandale

Han påpeikar at E-tenesta ikkje har myndigheit til å arrestere og derfor ikkje har høve til å tvinge Berg til å fortelje.

E-tenesta har tidlegare vorte skulda for å ha sendt ein norsk agent på eit risikooppdrag han ikkje var førebudd på.

– Heile denne saka er ein skandale, seier Kaldager.

Fakta om Frode Berg-saka

* 5. desember 2017: Den tidlegare norske grenseinspektøren Frode Berg blir arrestert av den russiske tryggingstenesta FSB under eit besøk i Moskva. Berg blir sikta for spionasje etter paragraf 276 og blir sett i FSB-fengselet Lefortovo. Nordmannen nekta straffskuld etter tiltalen, men erkjenner seinare å ha vore kurer for norsk etterretning.

* 2. april 2019 startar rettssaka i byretten i Moskva. Aktoratet hevdar Berg samla informasjon om russiske atomubåtar.

* 16. april 2019 blir Berg funnen skuldig i spionasje og dømd til 14 års fengsel. Dommen blir ikkje anka og er rettskraftig frå 29. april. Seinare blir det kjent at Berg er dømd for å ha overlevert 15.000 euro til ein russisk kontakt.

* 28. august 2019 melder NRK at norske styresmakter forhandlar med Russland om å få Berg heim.

* 16. oktober blir det meld at Russland og Litauen er samde om å utveksle to russarar mot to litauarar og ein ikkje namngitt nordmann som er dømd i Russland. Frode Berg er den einaste nordmannen som sonar ein spiondom i Russland.

* 24. oktober melder det russiske nyheitsbyrået Interfax at ein russisk kommisjon tilrår at president Vladimir Putin benådar Frode Berg.

* 25. oktober opplyser Russlands utanriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på søknaden sin om benåding.

* 6. november stadfestar ein talsperson for president Putin at dei vurderer ein søknad om benåding. Det blir ikkje opplyst når avgjerda skal takast.

* 7. november vedtar parlamentet i Litauen ei lov som kan gjere utvekslingsavtalen med Russland mogleg. Litauens president underteiknar lova måndag 11. november.

* 15. november: Litauen kunngjer at dei har benåda dei to spiondømde russarane Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko. Den russiske etterretningstenesta seier at dei vil komme med eit svar på dette.

15. november: Frode Berg er overlevert til den norske ambassaden i Litauen. Det vart offentleggjort på ein pressekonferanse i Litauens hovudstad Vilnius. Han skal reise heim til Noreg og får møte familien sin igjen.

