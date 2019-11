Frode Berg overlevert til norske styresmakter

innenriks

– Vi er glade for at Frode Berg no kjem heim til Noreg, som ein fri mann. Eg vil takke litauiske styresmakter for samarbeidet og for den innsatsen dei har gjort for å få Berg fri, seier statsminister Erna Solberg (H) i ei pressemelding.

Kort tid før kunngjorde Litauens president at Berg no er lauslaten som del av ein spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

– Tida i fengsel har vore ei stor belastning for Frode Berg og hans næraste. Vi er glade for at han no kan gjenforeinast med familien sin. Vi har arbeidd systematisk for å få Frode Berg heim heilt frå han vart arrestert, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Både Solberg og Søreide vil vere tilgjengeleg for å kommentere saka ytterlegare seinare fredag.

Ho pensjonerte norske grenseinspektøren Frode Berg (64) har sete fengsla i Moskva sidan desember 2017. Han vart i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.