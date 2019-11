Markert fall i reklameomsetninga

innenriks

Det viser ferske tal frå Mediebarometeret.

– Etter ein fin liten vekst i august og september får vi ein nedtur i oktober månad. Det skal derfor svært mykje til at vi landar på plusstal når året er ferdig, seier dagleg leiar Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

TV som heilskapleg kanal fell med 7,9 prosent, medan internett fell med 1,1 prosent. Det er berre utandørsreklame som enkeltkanal som er på plussida så langt.

Det gjer òg tre underkategoriar innan internett. Sosiale medium har ein vekst på 1,7 prosent, søk veks med 1,8 prosent og video har ein vekst på 1,3 prosent.

Reklame i vekepressa har falle mest med 25,3 prosent, medan dagspressen har tapt 15,5 prosent.

Så langt i år er det omsett reklame via mediebyråa for vel 8,1 milliardar kroner. I same periode i fjor var det omsett reklame for 8,49 milliardar kroner.

