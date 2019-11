Nytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturistar til Bergen

innenriks

Det tyske skipet MS «Iona» er under bygging i Papenburg i Tyskland, med ein prislapp på ni milliardar og ein kapasitet på 5.200 passasjerar, ifølgje Bergens Tidende.

Det kan sørge for at talet på cruiseturistar vil auke med 100.000 neste år, til 700.000 totalt, ifølgje BT.

Ifølgje ei fersk undersøking frå Innovasjon Noreg er misnøya stor blant to tredelar av lokalbefolkninga i turistområde langs kysten: 69 prosent seier turistar forsøplar, 62 prosent seier dei slit ned naturen, og 65 prosent vil innføre turistskatt.

Han reviderte hamne- og farvasslova som vart vedtatt i Stortinget i sommar, skulle hjelpe lokale styresmakter med å regulere cruisetrafikken.

Samferdselsdepartementet har likevel understreka at det ikkje er tilstrekkeleg å grunngi avvising av skip med at talet på passasjerar som kjem til hamn, vil føre til for stor belastning for byen.

– Utfordringane med mottaksplikta er der framleis. Vi skulle gjerne hatt eit betre lovgrunnlag å støtte oss på. I mangel på dette har vi gått i dialog med reiarlaga for å skape ei felles forståing av utfordringane i Bergen, og korleis vi best kan løyse desse saman, seier hamnedirektør Johnny Breivik i Bergen hamn.

