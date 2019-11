Regjeringa gjer ingen endringar i bustadlånsforskrifta

innenriks

– Bustadlånsforskrifta verkar etter hensikta, og bustadmarknaden er i betre balanse. Derfor vidarefører vi bustadlånsforskrifta utan nye innstrammingar, seier finansminister Siv Jensen (Frp) i ei pressemelding fredag morgon.

Finansdepartementet fastsette fredag ei ny bustadlånsforskrift som trer i kraft ved nyttår og varer ut 2020.

– Høyringa har vist at det er brei semje om at forskrifta bør vidareførast. Når varigheita no blir sett til eitt år, kan vi gjennomføre ei heilskapleg vurdering av bustadlånsforskrifta og forbrukslånsforskrifta neste år, seier finansministeren.