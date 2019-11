Siv Jensen skrotar forslaget frå Finanstilsynets om innstramming i bustadlån

innenriks

– Bustadlånsforskrifta verkar etter føremålet, og bustadmarknaden er i betre balanse. Derfor vidarefører vi bustadlånsforskrifta utan nye innstrammingar, seier finansminister Siv Jensen (Frp) i ei pressemelding.

Finansdepartementet fastsette fredag ei ny bustadlånsforskrift som trer i kraft ved nyttår og varer ut 2020.

Finanstilsynet foreslo innstrammingar

Finanstilsynet foreslo i september at maksgrensa for totale låneopptak bør setjast ned frå 5 til 4,5 gonger bruttoinntekta, og at moglegheita bankane har til å gjere unntak frå krava i forskriftene, blir sett ned frå 10 til 5 prosent. Dette er kjent som fleksibilitetskvoten.

Samtidig vart forskrifta send ut på høyring. I høyringsrunden åtvara dei fleste bransjeaktørane mot innstrammingane, blant dei Noregs Bank og dei to store meklarorganisasjonane.

– Høyringa har vist at det er brei semje om at forskrifta bør vidareførast. Når ho no skal vare i eitt år, kan vi gjennomføre ei heilskapleg vurdering av bustadlånsforskrifta og forbrukslånsforskrifta neste år, seier finansministeren.

Bustadlånsforskrifta stiller krav til lånegrada, avdragsbetaling, beteningsevna til kunden og gjeld i forhold til inntekt. Bankane kan gi ein viss del lån som ikkje oppfyller alle krava i forskrifta. Denne fleksibilitetskvoten er 10 prosent av utlånsvolumet kvart kvartal, med unntak av i Oslo, der han er 8 prosent.

– Ein uendra fleksibilitetskvote gjer at bankane framleis kan utøve godt bankhandverk, til dømes når dei behandlar lånesøknader frå førstegongskjøparar med god beteningsevne utan tilstrekkeleg eigenkapital, seier Jensen.

BSU blir viktigare

I den nye bustadlånsforskrifta opnar samtidig departementet for at bankane kan ta omsyn til pengane på BSU-konto ved utrekning av gjeld i forhold til inntekt, altså gjeldsgrada. BSU-midlar kan allereie takast med ved utrekning av lånegrad. Dermed vil ikkje forskrifta vere til hinder for at unge kan halde fram med å dra nytte av den gunstige bustadspareordninga etter at dei har kjøpt den første bustaden sin, ifølgje Finansdepartementet.

Jensen seier til Dagens Næringsliv at dette i praksis betyr at bankane kan trekke frå BSU-midlane frå den samla gjelda når dei reknar ut gjeldsgrada til kunden.

– Det inneber at førstegongskjøparar som har oppsparte midlar på BSU-konto ikkje blir tvinga til å realisere BSU-kontoen for å oppfylle gjeldsgradskravet, seier Jensen.

Fornøgde bransjeaktørar

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøgd med den nye forskrifta.

– Dette er særs bra! Bustadlånsforskrifta blir vidareført mellombels med ein regional profil, utan nye innstrammingar. Dette er heilt i tråd med forslaget vårt, og er eit svært viktig bidrag til stabilitet i ulike bustadmarknader landet rundt. Det verkar fornuftig slik stoda er no, at forskrifta skal evaluerast på nytt etter eitt år, seier han i ei pressemelding, og held fram:

– Hadde forslaget frå Finanstilsynet gått gjennom, ville det skapt ubalansar og nye problem i bustadmarknaden. No ser det lyst ut for både kjøparar og seljarar.

Finans Norge er òg fornøgd med at Jensen ikkje lytta til Finanstilsynet.

– Det er viktig at departementet understrekar at forskrifta er eit særleg inngripande tiltak gjennom å fastsetje tida det verkar, til berre eitt år, i motsetning til ønsket til tilsynet om permanent verknad, seier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge i ei pressemelding.

(©NPK)