Støttegruppa for Frode Berg: – Dette er noregshistorie

– Dette er spennande timar og dagar. Det er noregshistorie, dette her, seier Øystein Hansen i Støttegruppen for Frode Berg.

Fredag morgon vart det kjent at presidenten i Litauen, Gitanas Nauseda, har benåda to russarar som er dømde for spionasje i Litauen. Det litauiske nyheitsbyrået Baltic News Service har tidlegare skrive at dei to benåda russarane er venta å vere ein del av ein spionutveksling som Frode Berg kan vere ein del av. Presidenten har òg kalla inn til ein pressekonferanse fredag.

Seinare fredag sa Sergej Narysjkin, sjef for den russiske utanlandsetterretninga, at dei vil gjengjelde Litauens benådingar.

Kona og dottera til Berg i Oslo

Etter det NTB erfarer, drog Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til Moskva fredag. Det har så langt ikkje vore mogleg å komme i kontakt med Risnes eller den russiske advokaten til Berg, Ilja Novikov fredag.

NTB møtte òg kona og dottera til Frode Berg, Anita og Christina Berg i Oslo midt på dagen fredag, men dei ville ikkje uttale seg om saka. Dei bur til vanleg i Kirkenes.

Nyheitene fredag kjem etter at Litauen tidlegare denne veka innførte ei ny lov som gjer utveksling av spionar enklare. Ein benådingskommisjon i Russland har òg tilrådd benåding av Frode Berg, men Russland har førebels ikkje stadfesta at president Putin har skrive under på tilrådinga.

Under eit besøk i Kirkenes i slutten av oktober sa òg Russlands utanriksminister Sergej Lavrov at Berg kan komme heim når som helst.

– Det som har skjedd dei siste tre vekene har peika i positiv retning. Det er berre eit tidsspørsmål før Berg kjem heim, det er eg sikker på, seier Hansen.

– Eg reknar med at alt er avklart på diplomatisk nivå. Eg trur det berre er snakk om timar før den russiske biten er på plass, seier han.

Planlegg inga markering

Hansen seier at støttegruppa ikkje har planlagt noka mottaking eller markering for Berg når han kjem heim til Kirkenes.

– Frode Berg har sete i eit strengt regime i to år, og har ikkje kunna bestemme over sin eigen kvardag. Når han kjem heim, trur eg vi skal vere såpass edruelege at han skal få bestemme over sitt eige liv, og vi vil ikkje legge noko press på han, seier Hansen.

– Vi ønsker sjølvsagt å snakke med han, men når han er heime, vil vi nok ganske snart avvikle gruppa, seier han.

