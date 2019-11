Arbeidarpartiet saknar finansiering av nye læreplanar

innenriks

Det store spørsmålet er om dei nye læreplanane faktisk vil føre til endringar for elevane og lærarane i klasserommet, meiner Torstein Tvedt Solberg, som er utdanningspolitisk talsperson for Arbeidarpartiet og nestleiar i Stortingets utdanningskomité.

Dei nye læreplanane for grunnskulen og vidaregåande skule vart lagde fram av kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) måndag formiddag.

– Sanner må slutte å tru at han kan innføre store endringar i skulen utan å betale for det. Skulane får enormt kort tid på å gjere store endringar, utan at det er sett av pengar til å gjere jobben, seier Solberg.

Han roser likevel Sanner for å ha slanka læreplanane og lagt opp til ein meir praktisk skule.

