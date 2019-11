Betydeleg lågare straumpris i år enn i fjor

innenriks

Prisen som oversikta til Statistisk sentralbyrå (SSB) er basert på, omfattar ikkje avgifter eller nettleige.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) trekker fram lågare brenselprisar og høgare magasinfylling som bakgrunn for at prisane ikkje nådde det nivået dei låg på i fjor.

Den totale straumprisen for hushald, medrekna avgifter og nettleige, var i gjennomsnitt 108,8 øre per kilowattime (kWh) i tredje kvartal i år. Dette er ein nedgang på 12 prosent samanlikna med same periode i fjor. Av den totale straumprisen utgjorde kraftprisen 39 prosent, nettleiga 28 prosent og avgiftene på elektrisk kraft dei resterande 33 prosentane.

