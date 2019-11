Domstolane vil rydde opp i Nav-saka så fort som mogleg

innenriks

– For oss er det viktig å bidra til ei så rask og god opprydding som mogleg, seier styreleiar Bård Tønder i Domstoladministrasjonen etter eit styremøte måndag, der Nav-skandalen var eitt av temaa.

På møtet slo styret fast at domstolane må ta sin del av ansvaret for at desse sakene ikkje har fått den behandlinga dei skulle ha fått. Til saman er mellom 50 og 80 personar vorte uskuldig dømde for å ha tatt med seg ytingar frå Nav til andre EØS-land.

– Den eksterne granskinga vil gi svar på korleis domstolane har handtert saka og gi nærare læringspunkt som det skal takast fatt i. Det er likevel viktig å setje inn tiltak allereie no som forhindrar liknande saker i framtida, skriv Domstoladministrasjonen i ei pressemelding.

Direktør Sven Marius Urke orienterte under møtet om korleis saka har vorte handtert i domstolane så langt.

– Han varsla styret om at han vil komme tilbake med ein nærare plan for oppfølging av denne saka, mellom anna tiltak knytt til kompetanse innan EU/EØS-rett, under møtet i styret 16. desember.

