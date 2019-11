Florø-drapet: Politiet har ikkje fått avhøyrt drapssikta 27-åring

innenriks

Sogn og Fjordane tingrett vedtok søndag at den 27 år gamle mannen skal varetektsfengslast i fire veker med brev- og besøksforbod på grunn av fare for øydelegging av bevis. Han skulle etter planen framstillast for varetektsfengsling måndag, men det vart flytta fram til søndag.

Politiet hadde søndag ikkje fått avhøyrt 27-åringen.

– Han er tatt vare på av helse, og derfor vi har ikkje fått avhøyrt han. Det er eit medisinsk spørsmål. Vi vil avhøyre han så snart det er mogleg å få det til, seier påtaleansvarleg Eli Valheim i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fekk melding om hendinga fredag kveld. Kvinna vart erklært død på staden klokka 20.30, etter at det hadde vorte prøvd å gi livreddande førstehjelp.

Bad om full judisiell observasjon

Politiet vil be om ein full judisiell observasjon av sikta. Det er ei grundig psykiatrisk undersøking som har til hensikt å avklare om sikta var strafferettsleg tilrekneleg på gjerningstidspunktet.

– Det er ganske vanleg at det blir gjort i alvorlege saker. Det er vel heller blant unntaka når det ikkje skjer, seier Valheim.

Valheim vil ikkje gi nokon opplysningar om drapet eller helsetilstanden til den sikta.

Mannen budde i Florø saman med mor si, og dei to hadde besøk av avdøde og son hennar. Alle er frå Aust-Europa, men frå to ulike land.

Snakka med sikta før drapet

Leiar for felles operative tenester, Kjetil Rekdal, stadfestar overfor VG at politiet var i kontakt med den drapssikta mannen natt til fredag, altså under eit døgn før drapet.

– Operasjonssentralen ved Vest politidistrikt fekk natt til fredag klokka 04.23 melding om ein person som sprang etter ein heimehjelp i nabolaget der ei kvinne vart knivstukken og drepen fredag kveld. Då politiet snakka med melder, var mannen roleg, men forvirra. Via telefon bad politiet mannen om å gå heim, noko han då gjorde, seier Rekdal til avisa.

Etterforska vidare søndag

Vest politidistrikt opplyser i ei pressemelding at politiet jobbar med vitneavhøyr, krimtekniske undersøkingar og obduksjon av avdøde.

Politiet har førebels ikkje grunn til å tru at andre var til stades då drapet skjedde i ei leilegheit i Florø.

Forsvararen til den sikta mannen, advokat Malin Skorpen Østvik, snakka med klienten sin på sjukehuset etter at han vart varetektsfengsla søndag.

– Det er vanskeleg for han å forklare kva som skal ha skjedd, slik tilstanden hans er. Han er psykisk utstabil og sterkt prega av det som har skjedd, seier Østvik til Bergens Tidende.

Østvik seier at det har vore ein relasjon mellom den sikta 27-åringen og den avdøde kvinna, men vil ikkje gå inn på kva slags relasjon det er snakk om.

(©NPK)