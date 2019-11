Ingen pressekonferanse med Frode Berg måndag

innenriks

Ifølgje advokat Brynjulf Risnes vil det seinare måndag komme informasjon om ein pressekonferanse.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg vart tidlegare i år dømt for spionasje i Russland etter å ha vorte arrestert i Moskva i desember i 2017. Han vart benåda og overlevert til personar frå norske styresmakter i Litauen fredag som del av ein avtale mellom Litauen og Russland. Laurdag kveld vart Berg flogen til Noreg.

– No må vi berre prøve å finne roa, vi har mykje å snakke om, skreiv kona Anita Berg i ein SMS til NTB søndag.

Det er mange spørsmål som vi ikkje har fått svar på, i saka. Berg har innrømt at han som pensjonist har tatt på seg fleire oppdrag for norsk etterretningsteneste, men han har hevda at det dreidde seg om rein kurerverksemd og ikkje aktiv innsamling av informasjon.

Norske styresmakter har likevel ikkje stadfesta påstandane hans, noko det er venta at dei heller ikkje vil gjere, uavhengig av om det er hald i dei.

