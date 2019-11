Mangelfullt doktorgradsprogram kan true statusen til Nord universitet

innenriks

I ein rapport utarbeidd av ein sakkunnig komité i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), blir det peika på ei rekke manglar ved doktorgradsprogrammet i studiar av profesjonspraksis ved universitetet.

Komiteen konkluderer med at doktorgraden ikkje er tilstrekkeleg definert og avgrensa, og at kravet til vitskapleg heilskap og samanheng ikkje er oppfylt. Komiteen meiner òg at det ikkje er dokumentert tilfredsstillande forskingsresultat på høgt internasjonalt nivå ved programmet.

Kan miste universitetsstatus

Saka blir vidare behandla i NOKUT-styret i februar 2020. Følgjer styret tilrådingane, får Nord universitet ein frist på inntil to år for å rette opp i manglane.

Er ikkje vilkåra oppfylte innan fristen, kan Nord universitet miste universitetsstatusen. Årsaka er at universitetet då vil sitje att med berre tre doktorgradsprogram.

For å oppfylle universitetskrava må ein utdanningsinstitusjon ha minimum fire doktorgradsprogram.

Alvorleg rapport

Prorektor for forsking Reid Hole ved Nord universitet meiner rapporten er grundig og konstruktiv, og at det allereie er sett i gang fleire tiltak for å betre kvaliteten ved programmet.

– Rapporten frå sakkunnig komité gir eit godt utgangspunkt for vidareutvikling av doktorgraden. Samtidig er dette ein alvorleg rapport, fordi han peikar på fleire kritiske punkt i doktorgraden som ikkje er godkjende, seier Reid Hole til NRK.

Første gong

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) meiner situasjonen er alvorleg, men at det ikkje er eit alternativ å miste universitetsstatusen og å gå tilbake til å vere ein høgskule.

– Det er første gong eit norsk universitet står i ein situasjon der dei risikerer å miste universitetsstatusen sin. Det er alvorleg og viser at Nord universitet står i ein krevjande situasjon. Det er heilt nødvendig for universitetet å ta grep, seier Nybø til Khrono.

