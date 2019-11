NHO meiner tariffsystemet må fornyast

innenriks

– Vi må ta innover oss at fleire selskap i tida framover kan komme til å synast det er utfordrande å finne sin plass i tariffsystemet. Tida er i ferd med å springe frå oss, og det er eit behov for fornying, seier administrerande direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til Dagens Næringsliv.

Almlid meiner det er fare for at det norske tariffsystemet kan risikere å bli irrelevant i møte med det han kallar «den nye økonomien».

– Når vi ser kva for type bedrifter vi kjem til å skape i tida som kjem, så kjem det til å bli ei utfordring. Då må vi sørge for å gjere jobben vår og forsikre at tariffsystemet, som står veldig sterkt, held fram med å vere relevant, seier NHO-sjefen.

LO-leiar Hans Christian Gabrielsen understrekar kor viktig det er å ha tryggleik gjennom gode vilkår. Han seier at det grunnleggande behovet til arbeidstakarane ikkje blir endra, sjølv om teknologi og organisering endrar seg.

– Tariffavtalane er ikkje statiske dokument. Dei har endra seg over tid, for å tilpasse seg endringar og behov i arbeidslivet, og vil endre seg òg i framtida. Behova for endring går begge vegar, seier Gabrielsen.

