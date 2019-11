Naboar til Utøya-minnesmerke ber kommunen vedta utgreiing om ei anna plassering

innenriks

Hole kommune skal behandle Statsbyggs planforslag i plan- og miljøutvalet i kommunen måndag ettermiddag. Plasseringa som regjeringa og Statsbygg har vedtatt, er ved Utøykaia på landssida, og rådmannen har tilrådd at kommunen godkjenner forslaget frå Statsbygg.

Utstranda Vel oppmodar no i ei pressemelding kommunen til ikkje å vedta tilrådinga til rådmannen.

«Vi ber innstendig om at våre folkevalgte krever at det skal utredes en alternativ plassering», heiter det mellom anna i fråsegna frå det lokale vellaget.

Dei meiner at nasjonale interesser blir vektlagde framfor lokale og peikar på at eit nasjonalt minnesmerke bør vere samlande og ikkje splittande.

Sidan plasseringa av minnesmerket på landssida vart vedtatt i 2017, har naboane vore delte i synet på plasseringa, og vellaget har heile tida bede om at det må utarbeidast eit alternativ.

Både kommunen og innbyggarane var imot det opphavlege forslaget frå regjeringa om å plassere minnesmerket på Sørbråten på sjølve Utøya. Dermed vart forslaget trekt, og ein enda opp med plasseringa på landssida.

Fleire lokale innbyggarar ønsker at minnesmerket skal plasserast på ein stad som heiter «Utsikten» og som ligg meir tilbaketrekt frå der ungdommane vart frakta i land frå terroraksjonen på Utøya i 2011.

Utstranda Vel meiner at å plassere minnesmerket i nærmiljøet, slik at bebuarane dagleg blir minte på terrorhandlinga, vil vere belastande for både redningspersonell og naboar som hjelpte til 22. juli.

