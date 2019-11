Nordisk ministerråd løyver 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt

innenriks

Det er Norske Kveners Forbund og Kveeninuoret/Kvenungdommen som får pengane til prosjektet «Kolme!», som skal føregå i både Noreg, Sverige og Finland over tre år, skriv NRK.

Kultur- og språkprosjektet, som blir omtalt som unikt, skal starte opp over nyttår.

– Dette er viktig fordi desse språka er under press og har vore det i lang tid. Det er små språk, og ungdommar har mista kontakt med både språk og kultur, seier leiar i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru, til NRK.

Dei tre språka, kvensk, meänkieli og karelsk, er alle utryddingstrua, og målet er at ungdommen skal ta språket tilbake.

Pengane kjem frå Volt språk og kulturprogram for unge (Volt language and culture programme for young people), og er ei stipendordning underlagd kulturprogrammet i Nordisk ministerråd.

(©NPK)