Opninga av det nye Nasjonalmuseet er utsett eit halvt år

Årsaka til forseinkinga er at to kritiske leveransar til Statsbyggs byggeprosjekt er forseinka.

Leveransane er knytte til teknisk anlegg og nødvendige tryggingsdører. Opninga er derfor utsett frå hausten 2020 til våren 2021.

Direktøren for nasjonalmuseet, Karin Hindsbo, synest det er trist at opninga blir utsett.

– Dette er leitt. Vi hadde gledd oss til å opne museet hausten 2020 og har planlagt for det. No må vi sjå på korleis vi skal handtere dette på best mogleg måte, seier Hindsbo.

Største i Norden

Det nye nasjonalmuseet blir største kunstmuseet i Norden, med rundt 5.000 kunstverk som skal stillast ut i den faste samlingsutstillinga.

Kostnadsramma på museumsbygget er på 6 milliardar kroner og blir ikkje påverka av forseinkinga, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i ei pressemelding.

– Når det nye Nasjonalmuseet opnar, får vi eit praktbygg som vil gi generasjonar av nordmenn gode kunstopplevingar. Det er òg gledeleg at vi ferdigstiller eit så komplisert byggeprosjekt innanfor kostnadsramma, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Må sikre stabil drift før opning

Byggherre Statsbygg understrekar at Nasjonalmuseet først kan takast i bruk når utstillingslokale og magasin er ferdigstilte, testa og har stabil drift.

– For å sørge for at rett luft og temperatur er på plass, må tekniske installasjonar og tryggingsdører vere testa og drifta vere stabil, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

– Trass i krevjande prosjektgjennomføring er vi trygge på at Nasjonalmuseet vil få dei aller beste løysingane for visning og formidling av Noregs kunstskattar, seier administrerande direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.