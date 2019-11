SV vrir milliardar frå fossilt til raudgrønt

innenriks

Det kjem fram i det alternative statsbudsjettet til partiet for 2020, som vart lagt fram på Stortinget måndag.

Målet for SV er å sørge for at grøne avgifter ikkje rammar usosialt, slik at dei med minst pengar å rutte med kjem dårlegast ut i den grøne omstillinga.

Partiet aukar CO2-avgifta med 50 prosent, aukar vegbruksavgifta på drivstoff og aukar flyavgiftene. Samtidig gir partiet skattekutt til hushald med normale eller låge inntekter, auka barnetrygd og redusert barnehagepris.

– Kjem ut i pluss

Partiets eige reknestykke viser at ein familie med to vaksne og to barn, den yngste i barnehage, med to dieselbilar, eigen bustad og ei samla inntekt på 800.000–900.000 kroner må tole 3.120 kroner i større drivstoffavgifter.

Men samtidig vil familien få skattekutt på nesten 8.000 kroner, 1.800 kroner meir i barnetrygd og 500 kroner i redusert makspris i barnehagen. Familien vil derfor sitje igjen med over 7.000 kroner ekstra, ifølgje utrekninga til SV.

Ein einsleg utan barn som har bensinbil, inntekt på 400.000–450.000 og eigen bustad vil ifølgje SVs døme sitje igjen med 2.000 kroner ekstra.

Ein føresetnad i begge døma er at ein ikkje har formue.

Reverserer skattekutt

SV aukar i det alternative budsjettet sitt skattar og avgifter med 22,8 milliardar kroner på årsbasis. Det betyr at partiet i praksis reverserer skattekutta som statsminister Erna Solberg (H) har gjennomført sidan ho tok over makta i 2013.

SV er likevel nøye med å understreke at det er dei med formuar og høge inntekter som vil få skatteskjerpingar. Samtidig innfører partiet arveavgift igjen.

SV kuttar oljepengebruken med 2 milliardar kroner samanlikna med budsjettet til regjeringa. Partiet gjer omprioriteringar internt i budsjettet for 14 milliardar.

Styrker klimaordningar

I budsjettet aukar SV løyvingane til eksisterande grøne ordningar, vrir pengar vekk frå fossilstøtte og over til grøn støtte og opprettar nye ordningar som hjelper det grøne skiftet.

SV aukar tilskotet til Enova med 1,4 milliardar kroner, miljøteknologiordninga med 700 millionar og Nysnø med 1,1 milliardar. Samtidig aukar SV petroleumsskatten og overfører 100 millionar kroner frå fossil-forsking til anna forsking.

Dei alternative budsjetta frå opposisjonspartia har reelt sett lite å seie politisk utover å synleggjere prioriteringane og satsingsområda deira.

Dei fire regjeringspartia, som har fleirtal i Stortinget, la nyleg fram avtalen sin om statsbudsjettet for neste år.

(©NPK)