Bjørnar Moxnes nekta tilgang på ambulanseflybase

Moxnes seier i ei direktesending på Facebook at han og partimedlemmene ville snakke med tilsette på ambulanseflybasen i Kirkenes, ifølgje NRK.

Basen har vorte driven av selskapet Babcock sidan 1. juli.

– Eg ville snakke med dei tilsette og få meir informasjon om situasjonen. Eg ville lytte til problema og diskutere nødvendige løysingar for å sikre tenesta, seier Moxnes til NRK.

Babcock skriv i ei pressemelding at det var tryggingsomsyn som gjorde at Moxnes ikkje slapp inn på basen. I pressemeldinga står det at basane er skjerma av omsyn til flysikkerheita.

Det er synd at informasjonen om skjerming ikkje kom fram til Moxnes i tide, men medarbeidarane våre har stått i eit særs sterkt mediefokus og politisk fokus over lang tid, og fleire har uttrykt at dei er slitne, skriv sjef for flyoperasjonar i Babcock, Hans Skog-Andersen.

Han skriv at Babcock driv i ein bransje der sikkerheita alltid må komme først.

– Derfor har vi skjerma alle basane, slik at alle våre tilsette ikkje blir utsette for unødvendig belastning, skriv han.

