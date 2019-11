Bommane på Nord-Jæren gir mindre i kassa enn venta

innenriks

Det er betalt 909 millionar kroner i bompengar frå utgangen av september i fjor til utgangen av september i år, ifølgje tal frå det regionale bomselskapet Ferde, som Stavanger Aftenblad siterer.

Inntektene det første året med dei nye bommane ligg 735 millionar kroner under prognosane Stortinget la til grunn då bompengepakken vart vedtatt.

Tala viser at regionen klarer å halde seg under nullvekstmålet, det vil seie at biltrafikken ikkje aukar, når ein ser året under eitt. Det sjølv om det var ein trafikkvekst i september.

Samtidig er trafikken i rushtida aukande, sjølv om det er innført rushtidsavgift.

Til saman er planen å hente inn 25,2 milliardar kroner i bompengar på 15 år. Saman med statlege middel og momsrefusjon skal dette finansiere ein bymiljøpakke som inneheld både vegutbygging og tiltak for kollektivtrafikk, sykkel- og gangvegar.

