Elvestuen får kritikk for hemmeleghald

– Hemmeleghald av klimaplanane våre er oppskrifta på ikkje å nå dei, seier Arbeidarpartiets klimapolitiske talsperson Åsmund Aukrust.

Han reagerer kraftig på nei-et regjeringa har til å gi offentlegheita innsyn i arbeidet med den norske klimaplanen som no skal leverast inn til EU.

– Det er rett og slett utruleg, seier Aukrust.

– Det avslører til fulle at regjeringa ikkje har gode svar på kvar utsleppskutta skal gjerast, og kor store dei blir.

Noreg utarbeider klimaplanen på frivillig basis og skal sende over han til EU innan nyttår.

Norsk unntak

Som NTB skreiv måndag, har alle medlemsland i EU offentleggjort utkast til nasjonale klimaplanar for åra fram mot 2030.

EU har lovfesta at planane må leggast ut på offentleg høyring før dei endelege versjonane blir vedtatte. Noreg, derimot, er ikkje bunde av EUs reglar om openheit og vil ikkje la nokon få sjå den nye klimaplanen før den ferdige versjonen blir send inn.

Det er heller ikkje planlagt noko offentleg høyring om den norske planen når den er klar.

Avviser tidsnød

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) viser til at det først i oktober vart formelt vedtatt at Noreg skal bli med i EUs felles rammeverk for klimapolitikken. Det gjer at Noreg må levere på mykje kortare tid enn resten av EU.

Men den unnskyldninga vil ikkje Aukrust kjøpe.

– Det fell på sin eigen urimelegheit når Elvestuen skylder på dårleg tid. Det er over fire år sidan Stortinget vedtok at vi skulle nå våre klimamål i samarbeid med EU, påpeikar han.

Lars Haltbrekken (SV) kallar Elvestuens forklaring «typisk» for denne regjeringa.

– Ingen vil vere urørt av utsleppskutta som skal gjerast. Derfor må regjeringa spele på lag med folket, ikkje halde planane sine hemmelege, fastslår han.

Sosial aksept

Når EU har lovfesta at offentlegheita skal trekkast inn i utforminga av dei nye klimaplanane, er det ikkje minst for å sikre sosial aksept for dei verkemidla som blir tatt i bruk.

Bellonas leiar Frederic Hauge seier han derfor er overtydd om at EU ville ha akseptert det viss Noreg bad om nokre månader ekstra for å få gjennomført ei høyring.

– Eg er heilt sikker på at EU-kommisjonen vil ha stor forståing for at sivilsamfunn og næringsliv skal kunne vere med i diskusjonen, seier Hauge til NTB.

– Ein viss bompengediskusjon har vist oss at det er viktig, seier han.

Fryktar trenering

Arild Hermstad, den eine av MDGs to nasjonale talspersonar, kallar det dårleg politisk handverk når regjeringa seier nei til ein innspelsrunde om klimaplanen.

Han fryktar er at regjeringa no skal bruke EU-prosessen til å trenere.

– Det manglar ikkje på utgreiingar om kva som må gjerast. Det vi manglar, er ei regjering som tør å gjere det, seier Hermstad til NTB.

Forseinka prosess

Klima- og miljødepartementet har allereie gjort det klart at den nasjonale klimaplanen som skal sendast inn til EU, ikkje vil utgjere nokon handlingsplan.

Noreg har nemleg komme for seint i gang med planlegginga av tiltak på heimebane til at dokumentet kan gi noko fullgodt svar på kvar utsleppskutta faktisk skal skje.

Men svara kjem, lovar Elvestuen.

Han fortel at regjeringa vil komme med ein separat klimaplan i 2020. Han skal òg behandlast av Stortinget.

