Fleirtal på Stortinget seier nei til eit tredje kjønn

– Vi har avklart at vi ikkje vil stemme for eit tredje kjønn, seier Grunde Almeland, familietalsperson for Venstre til Dagen.

Saka om eit tredje kjønn har vore oppe til votering i Stortinget kvart år dei siste åra. I 2016 tok Venstre initiativ til å innføre eit tredje kjønn, men fekk berre støtte av SV og MDG.

Ein av forslagsstillarane, Une Bastholm (MDG), meiner ein tredje kjønnskategori er nødvendig for å «sikre at personar som ikkje føler seg som menn eller kvinner (ikkje-binære menneske), skal få identiteten sin respektert».

– Venstre er prinsipielt for eit tredje kjønn. Det er noko vi kjempar for, og noko eg personleg ønsker sterkt, seier Almeland.

KrF og Frp vil òg stemme nei til forslaget om eit tredje kjønn. Høgre peikar på at dei ikkje har tatt politisk stilling til saka i partiprogram eller prinsipprogram.

