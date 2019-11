Foreldra vann fram i EMD: Noreg felt for menneskerettsbrot

innenriks

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg konkluderer med at saka utgjer eit brot på artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen om retten til respekt for privatlivet og familielivet.

Grunnen er at norske styresmakter la for sterke avgrensingar på kontakten mellom foreldra og dottera deira.

Foreldra blir tilkjente ei skadeerstatning på 10.000 euro kvar. Staten må òg betale sakskostnadane.

Barnevernet greip inn i saka kort tid etter at jenta vart fødd i 2015. Mor og barn vart først frakta til eit foreldresenter, men etter få dagar vart spedbarnet akuttplassert i ein beredskapsheim. Jenta vart plassert i fosterheim nokre månader seinare.

Foreldra fekk jenta tilbake i 2018 etter tre år og fleire rundar i barnevernsnemnda og retten.

EMDs konklusjon er at omsorgsovertakinga var tilstrekkeleg godt grunngitt, men at samværet mellom foreldra og jenta vart for sterkt avgrensa. Noreg blir derfor felt for brot på menneskerettane på det siste punktet.

For tida behandlar domstolen i Strasbourg rundt 30 saker mot Noreg.

I september vart Noreg dømt i ei sak om tvangsadopsjon av ein tre år gammal gut som hadde levd i fosterheim sidan han var tre veker gammal. I denne saka kom EMD fram til at både guten og den biologiske mora sin rett til privatliv var krenkt.