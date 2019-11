Frode Berg: – Eg er skuffa og bitter

innenriks

– Eg er dømd for spionasje, men eg er ingen spion, slo den pensjonerte grensevakta (64) fast då han tysdag kveld møtte pressa for første gong sidan han vart arrestert og fengsla i Moskva for snart to år sidan. I april vart han dømd til 14 år i fengsel for spionasje.

– Lurt av E-tenesta

På pressekonferansen erkjente han at han er sint på E-tenesta, som han meiner lurte han og pressa han til å utføre oppdrag i Russland. I alt skal Berg ha overlevert fem konvoluttar.

– Eg er skuffa og bitter, sa ein vaken og klar, men tidvis òg tydeleg prega Frode Berg.

Han seier at han først vart beden om å levere pengar til nokon i Moskva han aldri møtte, og at dette først vart framstilt som ein rein venneteneste.

Då han etter kvart spurde om kva saka eigentleg dreidde seg om, fekk han aldri nokre ordentlege svar. Han fekk heller aldri noka orientering om kva som kunne skje dersom han vart tatt.

– Det er lett å vere etterpåklok, men eg føler meg ført bak lyset av E-tenesta, sa Berg.

Men han har samstundes ingen motførestillingar mot å fortelje PST og E-tenesta om at han veit, understrekar han.

NTB klarte ikkje å få tak i E-tenesta for ein kommentar til utsegnene frå Berg tysdag kveld.

Følte press

På pressekonferansen fekk Berg spørsmål om kvifor han valde å seie ja til denne typen oppdrag.

– Kva skal eg seie … E-tenesta i Sør-Varanger er over alt. Det er ein del av arbeidsmiljøet mitt. Når det vart framstilt på den måten som det vart gjort til meg, såg eg på dette som uproblematisk.

– Men etter kvart byrja eg å få mistanke og skjønte at dette ikkje var så lurt. I 2017 følte eg eit press, seier han.

– Æra

Frode Berg seier samtidig at han er æra over all støtta han har fått i fengselet i Russland og innleidd pressekonferansen med å takke alle som har jobba for han.

Berg vart benåda før helga og overlevert til den norske ambassaden i Litauen fredag, som ein del av ein spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen. Laurdag kveld kom han heim til Noreg.

Han trekte fram at han nekta straffskuld i rettssaka i Moskva. I Lefortovo-fengselet i Moskva kjente han på kjensla av å vere fortapt.

– Når ein sit på ei celle på 9,5 kvadratmeter, delt med ein annan person, så får ein ganske god tid til å tenkje, sa han.

Ikkje tilboden kompensasjon

Berg har det siste døgnet hatt møte med både PST og E-tenesta. Han beskriv begge møta som gode møte.

– Har du vorte tilboden kompensasjon?

– Nei, ikkje enno.

Vidare ønskjer ikkje Berg eller advokaten å kommentere i kva grad dei kjem til å krevje erstatning frå etterretningstenesta.

Har ikkje røpt noko

Han sa at dei russiske styresmaktene har hatt kontroll heile tida.

– Eg har ikkje røpt noko, det har eg sleppt, dei har hatt kontroll heile vegen, sa Berg under pressekonferansen.

Under rettssaka i Moskva kom det fram at russiske FSB har hatt ei mappe på Berg sidan starten av 1990-talet.