Full klimakollisjon i raudgrøn leir

innenriks

SV går i det alternative budsjettet sitt for 2020 inn for å auke flyavgiftene, auke CO2-avgifta med 50 prosent og ikkje minst auke den symboltunge diesel- og bensinavgifta med høvesvis 75 og 50 øre.

Sp, som la fram budsjettforslaget sitt tysdag, vil derimot kutte straumavgifta og redusere diesel- og bensinavgifta med høvesvis 35 og 15 øre.

Ap er ikkje samd med nokon av dei og legg seg på linja til regjeringa om drivstoffavgiftene. Partiet nøyer seg dessutan med å auke CO2-avgifta med 7 prosent.

Verken Ap eller Sp vil gjere endringar i rammevilkåra for oljenæringa, medan SV vil avskaffe heile leiterefusjonsordninga, kutte statleg oljeleiting og bruke færre offentlege kroner på oljeforsking.

Også når det gjeld eit eventuelt samarbeid med MDG etter 2021, skil dei tre partia lag: Sp seier nei til MDG, SV har opna for breitt samarbeid på raudgrøn side, medan Ap-leiar Jonas Gahr Støre førebels ikkje har avklart standpunktet til partiet.

«Symboldebatt»

I Ap går det føre seg ein intern debatt om klimapolitikken, og Støre jobbar iherdig for å få med seg fagrørsla. Sjølv om Aps alternative budsjett handla om ein meir aktiv klimapolitikk, vart det òg lagt stor vekt på jobbskaping og industrisatsing. Samtidig er Ap meir forsiktig enn SV i sine klimapolitiske grep.

SV-leiar Audun Lysbakken erkjenner at det er avstand både til Ap og Sp i klima- og miljøpolitikken. Han åtvarar likevel mot ein «symboldebatt» om avgifter.

– Du kan auke CO2-avgifta og gjere det dyrare å forureine, og samtidig sørge for at folk med låge og vanlege inntekter sit igjen med meir, seier han til NTB, med tilvising til Sp.

For å få til det vil SV kombinere klima- og miljøtiltak for totalt 11,4 milliardar med skattekutt for folk med låge eller middels inntekter.

Skog og CO2-fangst

Sps klimapakke har til samanlikning ei ramme på 2,3 milliardar, medan partiet bruker 3,7 milliardar på avgiftskutt.

Sps viktigaste klimatiltak er fangst og lagring av CO2, meir aktiv bruk av skogen, klimasmart matproduksjon og nei til auka avgift på biodrivstoff. Både Ap og Sp vil bruke 1 milliard på eit CO2-fond for næringslivet.

– Det er ein jordnær, praktisk miljøpolitikk som faktisk løyser problemet, seier Vedum.

Men medan både Ap og SV brukte mykje tid på klima då dei la fram budsjetta sine, er ikkje temaet nemnt med eit ord i innleiinga til Sps budsjett. Partiet har kalla klimakapittelet sitt «fra symbolpolitikk til politikk som virker».

– I kva for eit univers?

Både Høgre og Frp peikar gjerne på den raudgrøne splittinga i klimapolitikken.

– Vedum ønsker å senke vegbruksavgifta på bensin med 15 øre. I kva for eit univers trur han at han vil klare få det til med parti som SV, som vil auke med 1,5 kroner per liter, og MDG med 5 kroner? spør Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

Kollegaen frå Høgre, Henrik Asheim, meiner SVs budsjett viser kor stort spriket er på venstresida.

– SV aukar drivstoffavgiftene med 2 milliardar kroner, medan Sp vil redusere dei med nesten 1 milliard, seier han til NTB.

– SV vil kutte massivt i vegbygging i distrikta, noko eg ikkje trur Vedum er spesielt begeistra for. Resultatet er at du ikkje aner om du får SVs eller Sps avgiftspolitikk, meiner Asheim.

Dei alternative budsjetta til opposisjonen har liten reell politisk tyding utover å synleggjere satsingsområda deira.

